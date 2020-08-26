На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.

Министерством здравоохранения было доложено, что ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи — в 4,2 раза, загруженность коек — на 80%, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза, сообщается на сайте премьер-министра.

С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа т.г. возобновить деятельность: религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);

бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);

тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись); спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 посетителя); объектов культуры (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);

особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);

движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов. «Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности.

Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП «Атамекен», общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований», — отметил Е. Тугжагов.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра дал ряд других конкретных поручений.