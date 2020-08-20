Для исключения фактов завышения цен в рамках проекта «Adaldyq alańy» в аптеках страны размещаются информационные брошюры.

В них указаны предельные цены востребованных лекарственных средств, используемых при лечении Covid-19 и вирусной пневмонии.

Для удобства граждан также установлены QR-кода со ссылкой на номера Call-центров уполномоченного органа и нормативный правовой акт, регламентирующий предельную стоимость лекарств.

Данная инициатива является сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства.

Ранее сотрудники Антикоррупционной службы совместно с представителями специальных мониторинговых групп и проектных офисов «Adaldyq alańy» провели мониторинг деятельности порядка 4500 аптек, 300 складов медицинских изделий, 380 больниц и поликлиник.

В результате выявлено более 280 нарушений, основная часть которых связана с необоснованным завышением цен на лекарства.

По всем выявленным нарушениям направлены материалы в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В результате составлено 66 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов – 10 млн тг.