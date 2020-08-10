Нынешний год стал своего рода международным «Годом Абая».

Во многих странах мира по инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО отмечают 175-летие выдающегося казахского поэта Абая Кунанбайулы.

В рамках реализации межгосударственной программы СНГ согласно плану мероприятий, проводимых в онлайн-формате «Шымкент 2020 – культурная столица СНГ» с 10 по 30 августа пройдут онлайн-чтения среди стран Содружества «Слово Абая», посвященные 175-летию казахского поэта-мыслителя Абая Кунанбайулы. Участники из стран СНГ будут читать произведения Абая на своем родном или на казахском языке, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

С 10 августа ко Дню Абая в учреждениях культуры и искусства города Шымкент будут организованы мероприятия в онлайн формате.

Так, в частности, в научно-универсальной библиотеке «Отырар» состоится виртуальная книжная выставка «Әлем таныған Ұлы Абай», в библиотеке имени Абая, в детской и юношеской библиотеках пройдут онлайн-чтения, экскурсии, литературно-музыкальные онлайн-вечера «Абайдың сөзі – қазақтың бойтұмары», «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе!», «В мире Абая», в центре обычаев и обрядов будет организован познавательный час «Абайды қалай таныдым?!».

В казахском академическом драматическом театре имени Ж.Шанина состоится онлайн-эфир «Абай бейнесі», городской русский драматический театр проводит онлайн-программу «Путь Абая», городской узбекский драматический театр организует показ онлайн-драмы «Абай» М.Ауезова, городской театр оперы и балета — онлайн-концерт «Абай арманы», городской театр юмора и сатиры — поэтико-драматическую онлайн-постановку по произведениям Абая, городской театр кукол и юного зрителя — поэтическую онлайн-драму «Дара тұлға», Шымкент-Цирк организует онлайн-концерт джаз-оркестра «X-BAND».

Все мероприятия будут размещены на страницах инстаграм, фейсбук.