В Шымкенте готовятся к предстоящему отопительному сезону.

В данное время проводится реконструкция пяти насосных станции.

В городе имеется 15 насосных станции.

Руководство ГКП «Куатжылуорталык -3» также призывает потребителей тепла по возможности рассчитаться с долгами. На сегодня общий долг по городу составляет 300 млн млн тенге.

Пердебай Сабитов, ГКП «Куатжылуорталык-3»: «Население задолжало нам около 260 млн тенге. Из них 113 млн тенге — долги за отопительный сезон 2019-2020 гг. , около 140 млн — долги переходящие из года в год на протяжении последних пяти лет. 40 млн нам должны коммерческие структуры. Мы относимся с пониманием, в связи с введением карантина, многие не могут заплатить за потребленное тепло за отопительный сезон 2019-2020 гг.»

Напомним, к централизованной отопительной системе подключены 72 тысячи абонентов.