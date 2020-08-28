Спасателей сегодня наградили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.

Шымкенские спасатели сегодня принимали слова благодарности и признательности. Сегодня наградили тех, кто оказался на передовой. В те майские дни они забыли про личное время.

Танат Шалдарбеков в Мактааральском районе находился с первого дня, как в дома людей хлынули потоки воды. Танат вспоминает, самым сложным было объяснить местным жителям, что их дома могут рухнуть в любой момент, заходить туда опасно для жизни.

«Мы просто выполняли свою работу, поэтому больших трудностей не было. Скорее было сложно морально, люди были в угнетенном состоянии, их дома затопило, погиб скот. В домах остались вещи и документы. Люди наперебой просили нас помочь им добраться до своих домов, но часто это было сложно сделать, потому что постройки от воды рушились. Мы не могли допустить трагедий, главное — человеческая жизнь. Мы старались, помогали, спасали», — говорит Танат Шалдарбеков заместитель начальника пожарной части №5.

Напомним, в начале мая в Мактааральском районе затопило несколько поселков, потоки воды хлынули на юг страны из Узбекистана, там прорвало плотину. На помощь коллегам из Туркестанской области выехали 42 шымкентских спасателя. Действовать приходилось молниеносно.

«Мы наградили 25 человек. Так как вы знаете, была очень сложная ситуация в Мактаральском районе. Там помощь оказали наши спасатели многим людям помощь, эвакуировали 110 человек, работали в самых тяжелых условиях», — говорит Ергали Бахаев, заместитель начальника ДЧС г.Шымкента.

Работа пожарных и спасателей накладывает большой отпечаток на характер выбравших ее людей. Их отличает отвага, желание помогать людям и способность всегда быть начеку 24 часа в сутки, в любое в время года, и в выходные, и будни. Но одно дело — награды, совсем другое — сказанное от души людьми, их искреннее «спасибо».

Анастасия Новикова