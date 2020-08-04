Сегодня 16:53 на пульт службы спасения «112» поступил звонок от домкома многоэтажки, расположенной по улице Бейбитшилик.

В сообщении говорилось, что с соседней квартиры, где проживет соседка 1941 года рождения, доносятся крики о помощи.

Прибывшее дежурное подразделение с помощью слесарных инструментов вскрыли входную дверь. Как потом выяснилось, пожилая женщина почувствовала себя плохо, упала в комнате и не смогла подняться.

Спасатели перенесли пострадавшую на кровать, после чего медицинские работники оказали ей необходимую помощь.