Вообще-то, чтобы поговорить о спорте — не надо особых побудительных причин. Но сейчас есть дополнительный повод — День спорта, учрежденный Указом Президента Республики в 1998 году и назначенный на 16 августа каждого года.

Надо сказать, что этот спортивный праздник уходит корнями в ушедшую советскую эпоху, когда в августе же отмечался Всесоюзный День физкультурника. Казахстан, тогда именуемый Казахской ССР, вносил в спортивную копилку огромной общей страны немало рекордных и впечатляющих достижений. Причем, на самом высоком мировом уровне…

Праздник по совету Пифии

Истоки возникновения спорта прозаичны и прагматичны, и вполне укладываются в теорию основных человеческих инстинктов. А именно — в инстинкт самосохранения. То есть, выживает сильнейший. Не трудно представить себе бытовые реалии древнего человека, добывающего себе пропитание исключительно охотой на «съедобную» дичь. Кто принесет в домашний пещерный очаг больше еды, как не тот, кому и саблезубый тигр не страшен, и мамонт по плечу… Отсюда и появилась логичная подоплека спортивного мышления — надо быть сильнее, бегать быстрее, прыгать дальше, метать «метче»… А уж если какой-то коварный конкурент из иного племени попытается отбить добычу — то и его надо было «завалить», применяя древние способы борьбы «без правил»…

Однако, со временем у древнего человечества появилась насущная потребность каким-то образом систематизировать приобретенные спортивные навыки, уложить их, так сказать, в некий свод правил и законов. Так, постепенно, древнее общество пришло к великолепной идее Олимпийских игр. Есть несколько легенд возникновения этих античных ристалищ. Одна из них, явно мифологическая, отсылает нас к небезызвестному Гераклу, сыну Зевса. Он, мол, и привез впервые в Олимпию, (местность на Пелопоннесе с горой, где обитали боги), священную оливковую ветвь и учредил состязания атлетов — в честь ознаменования победы Зевса над его свирепым отцом Кроном, то есть, Геракловым дедушкой. (Вот ведь какие странные родственные отношения бытовали в доцивилизационные времена)…

Еще одна легенда — в том же мифическом ряду — гласит, что тот же Геракл в Олимпии совершил один из своих подвигов — вычистил пресловутые загаженные конюшни царя Авгия. Однако, скупой царь не пожелал расплатиться с героем за проделанную работу и Гераклу пришлось вступить с ним в противоборство. В результате естественной победы над Авгием, Геракл и организовал олимпийские состязания — своеобразный смотр силы телесной и моральной…

Более или менее исторически достоверно еще одно предание, по которому элидский правитель Ифит, под чьим надзором находилась Олимпия, порядком устал от постоянных междуусобных войн и раздоров, и отправился за советом к дельфийской предсказательнице Пифии. От нее и получил ответ, каким способом прекратить надоевшие военные безобразия. Пифия советовала возобновить забытые Олимпийские игры, потому как атлетам будет куда девать силу свою немереную — тут им будет не до войны… Ифит, конечно же, внял мудрому совету: предложил царю воинственной Спарты Ликургу учредить состязания между самыми крепкими бойцами с обеих сторон, во время которых бы устанавливалось строгое священное перемирие — экейхерия. По условиям заключенного договора за нарушение перемирия налагался крупный денежный штраф, и наказание еще более страшное — виновников навсегда отлучали от участия в Олимпийских играх. По нашему — вечная дисквалификация…

Историческую реальность этой версии подтверждает древнегреческий историк Павсаний, утверждавший, что еще во 2-м веке нашей эры в одном из храмов Олимпии хранился медный диск, на котором был начертан устав перемирия… Как бы то ни было, Олимпийские игры стали первой спортивной организацией и престижной ареной для состязательной демонстрации физического совершенства человека. Началом их проведения считается 776 год до нашей эры, и начиная с этой условной даты проводились по 394 век включительно. То есть, традиции этой организации нарабатывались на протяжении более чем 11 веков, несмотря на войны, эпидемии, природные катаклизмы и общественные потрясения. Весьма уважительный опыт…

Олимпиада — праздник силы и духа

Первоначально к Олимпийским играм допускались только греки-эллины и только мужчины. Женщинам не только участвовать, но и взглянуть на это зрелище было запрещено под страхом смертной казни. (Может, потому что юноши носились там абсолютно обнаженными — как боги)… Первым и единственным видом спорта тогда был бег на один стадий, (отсюда слово “стадион”). Это древнегреческая мера длины от 150 до 190 нынешних метров. Затем программа стала расширяться: были введены соревнования в беге на два, потом на 24 стадия — и налегке, и с вооружением. Еще позднее появилось классическое пятиборье, пентатлон, включающий в себя бег, прыжки, метание диска и копья, борьбу и кулачный бой, и наконец, скачки на колесницах. Но самым почитаемым все же оставался бег на одну стадию, то есть на короткую дистанцию, а победителю в стадиодроме предоставлялось право зажечь огонь на алтаре Зевса. Эта традиция — возжигание Олимпийского огня — нерушимо продолжается и по сей день.

А уж как чествовали тогда победителей Олимпиады! Главной наградой победителю служила оливковая ветвь, Гераклово наследие, которую срезали золотым ритуальным ножом. Но кроме этого символического морального поощрения, победителя одаривали дорогими подарками, освобождали от налогов, предоставляли бесплатное место в древнегреческом театре. Имена чемпионов увековечивались в гимназиях и храмах. Некоторые из них почитались наравне с богами, а их победам велся строгий учет. Так, нам стало известно, что некий атлет Феаген добился 1300 побед на различных соревнованиях, а некто Леонид из Родоса двенадцать раз становился олимпийским чемпионом в беге с вооружением в течение четырех Олимпиад подряд. Но самым прославленным античным спортсменом стал Милон Кротонский, о котором еще при жизни слагались легенды и реальность которого даже ставилась под сомнение. В источниках пишут, что в 14-летнем возрасте он уже становится олимпийским победителем в борьбе, а потом получал оливковую ветвь еще шесть раз подряд… Любопытно, что Милон учился в знаменитой школе Пифагора, где получил на только физическую, но и крепкую общеобразовательную и философскую подготовку. Знать, хороший был учитель физкультуры в этой гимназии…

Возрожденные из небытия

Шли века и, как всякая высокая идея, бывшая в долгом «употреблении», Олимпийские игры постепенно теряли свои священные устои. Все чаще стали замечаться случаи подкупа, жестокости, нарушений системы подготовки участников к играм. Неуклонно набирала силу новая религия — христианство, которая узрела в подобных состязаниях проявление язычества и «греховной телесности», и стала их жестоко пресекать. Запрет на проведение Олимпийских игр историки связывают с именем Феодосия, который принял свод законов по борьбе с язычеством (кодекс Феодосия). Под этот закон попали и Олимпийские игры, и другие состязания атлетов «на публике». Священные Олимпиады прекратили свое существование на долгие века…

В 1894 году французский барон, прогрессивный общественный деятель и педагог Поль де Кубертен решил во что бы то ни стало возродить традицию античных Олимпийских игр. В первую очередь его привлекали их основополагающие миротворческие принципы. Свое кредо он изложил в знаменитой «Оде спорту», из которой всем известна лишь одна крылатая фраза. Однако не менее значимы и другие мысли подвижника. Вот так звучит текст полностью: “О, спорт! Ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты — согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена. О, спорт! Ты — мир!»

Идею возрождения Олимпиад Поль де Кубертен изложил на конгрессе в Сорбонне и получил всеобщее одобрение. Несмотря на альтруистические соображения «высшего порядка», барон руководствовался и назревшими национальными интересами, а именно, усилить крепкими, физически выносливыми бойцами французскую армию, потерпевшую тогда поражение во Франко-прусской войне 1870-71 гг. В его выступлении прозвучала, в общем-то, реваншистская фраза, которая и покорила своим патриотизмом высокое собрание: «Германия раскопала то, что осталось от древней Олимпии. Почему же Франция не может восстановить старое величие?» Словом, говоря современно, проект был принят…

Первые возрожденные Олимпийские игры 1896 года было принято провести на их исторической родине, в греческой столице Афины. Для организации соревнований был учрежден Международный олимпийский комитет (МОК). В первых играх приняли участие 241 спортсмен из 14 стран. Мизерное число по сравнению с современными Олимпиадами, однако, и они — со времен Древней Греции — стали самым масштабным и значимым спортивным событием своего времени… Олимпийский комитет, в котором генеральным секретарем был сам Кубертен, решил ввести новшество в олимпийскую традицию. Отныне правила предписывали каждые четыре года менять страну-хозяйку последующих Олимпиад. Не всем чаяниям Кубертена удалась сбыться. Он, например, отстаивал два положения — любительский статус спортсменов и полное отделение от политики. Сегодня же Олимпийские игры превратились в ристалище спортсменов-профессионалов, а уж насчет полного невмешательства политики в олимпийские дела… — вообще смешно говорить…

Но вот что не подлежит никакой оценочной девальвации — так это несомненная ценность и престижность любой олимпийской победы. Стать Чемпионом Олимпийских игр — мечта каждого большого спортсмена. Нашему городу повезло: на шымкентской почве выросли прославленные олимпийские чемпионы — гимнастка Нелли Ким, боксеры Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов.

А по мне, так любой спортсмен, ставший на тропу большого спорта, заслуживает самого большого уважения и почитания. Они живут в другом измерении — в режиме чудовищных нагрузок, на пике человеческих возможностей, подвергая себя риску физических травм и душевных потрясений после случившегося поражения… Это люди особой касты. Честь им и хвала!

Елена ЛЕТЯГИНА