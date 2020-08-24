Причина — перевозкой пассажиров стали заниматься водители «Старексов».

Теперь до города горняков с комфортом можно доехать за 1.5 тысячи тенге, а в духовную столицу за 1 тысячу. Оставшиеся без легкой наживы таксисты согласны возить пассажиров в Туркестан и за полторы, а в Кентау за 2 тысячи тенге. Как заметили пассажиры, все регулирует сам рынок.

Водители легковушек оккупировали стоянку возле автовокзала «Самал». Приняв нашу съемочную группу за потенциальных пассажиров, один из таксистов начинает уговаривать доехать с ним. Уверяет… недорого. Признается, что цены пришлось снизить из-за конкуренции. Водители микроавтобусов стали помехой доходному бизнесу.

Водитель: До дома довезем в Кентау всего за 2 тысячи. В салоне кондиционер, комфортно. Зачем вам «Старекс»?

Несмотря на запрет, на линию пригородных районов вышли «Старексы». Водители от камер не прячутся, равно как и не отрицают того, что, подключились к перевозке пассажиров по Туркестанской области.

Сабыржан Дуйсебаев зазывает пассажиров. 10 лет водитель возит людей в Кентау. Говорит, что вышел в рейс, чтобы прокормить семью. Мужчина недоумевает, почему таксистам разрешено заниматься частным извозом, а водителям микроавтобусов — НЕТ?!

Сабыржан Дуйсебаев , водитель У меня есть кредит. Семья, детей надо кормить. Никакого разрешения от автовокзала у нас нет. На свой страх и риск мы занимаемся перевозкой. Почему таксистов не проверяют? Они берут с каждого по 3 тысячи, а иногда и по пять и шесть. Куда это годится! А мы возим людей всего по полторы тысячи!

Такси или Старекс? Большинство пассажиров выбирает второй вариант… — цена доступная. По мнению Гульданы Шаймерденовой, за пару часов поездки — в масках и с открытыми окнами — риск заразиться в «Старексе» сведен к минимуму. К тому же в такси, говорит женщина, порой набивается, до пяти пассажиров. «Тогда в чем разница?» — задаются вопросом пассажиры междугородних рейсов.

Гульдана Шаймерденова, жительница г. Кентау:Через день езжу. Хорошо стало, проезд до Кентау всего полторы тысячи тенге. А таксисты, воспользовавшись ситуацией, норовили с нас содрать втридорога! Когда не было микроавтобусов — платили даже по 20 тысяч тенге!

Со слов водителей, чтобы перемещаться между населенными пунктами, жители Туркестанской области зачастую пользуются приложением «Индрайвер», за которыми, по их мнению, нет никакого контроля.

Однако, несмотря на все «ЗА»и «ПРОТИВ», решение об усилении и ослаблении карантинных мер принимает главный санитарный врач. А согласно его постановлению, сообщение междугородних и районных автобусов приостановлено, пока … до 1-го сентября.

Шынар Оразова