О последствиях аварии на трассе Алматы-Ташкент-Термез, рядом с перевалом Машат, рассказал главный врач Сайрамской районной больницы.

По словам Толегена Куралбаева, за медицинской помощью в их медицинское учреждение этим утром обратились 25 человек. 8 из них госпитализировали с различными травмами, сильнее всех пострадали трое — их отправили в реанимацию.

«Трое пассажиров находятся у нас в реанимационном отделении. У них сочетанные травмы: ушибы головного мозга, ушибы мягких тканей, сотрясение, у одного пациента перелом тазоберденной кости. Состояние стабильно тяжелое. Среди тех, кто попал в реанимацию — водитель автобуса, у него ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей, состояние сопорозное (болезненное состояние угнетения сознания — прим.ред). В данный момент угрозы для жизни нет. Они принимают лечение и находятся под наблюдением врачей», — рассказал главврач.

Двух пассажиров автобуса отправили в областную клиническую больницу, расположенную в Шымкенте. Пострадали и дети, всего в автобусе находились семеро детей, трех из них отправили в областную детскую больницу.

Напомним, что 26.08.2020 г. примерно в 6.30 ч. в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение из больницы о том, что на 649 км трассы Алматы-Ташкент-Термез, перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, причиной аварии могли послужить плохие погодные условия. Пассажирский автобус направлялся в Сарыагашский район. По дороге водитель, не справившись с рулевым управлением, опрокинулся на правый бок и съехал в кювет.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП. Проводится досудебное расследование по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Новикова