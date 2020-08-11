На цитадели побывали участники информационного тура.

При поддержке управления туризма города Шымкент в целях ознакомления с новыми туристскими объектами представители корпоративного фонда «Туристік Қамқор» и нескольких крупных казахстанских турфирм посетили «Цитадель» в старом городе, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Участники информационного тура ознакомились с историей города Шымкент и знаковыми объекта возрождающегося комплекса.

Вместе с этим, в рамках информационного тура участники также посетили уникальный этнографический музей «Кылует», где они получили возможность ознакомиться с древним бытом казахов и традиций, а также приняли участие на мастер-классах по гончарному искусству.

Напомним, ранее на территории старого города был организован тест-тур для гидов-экскурсоводов.