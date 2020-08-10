Сегодня в Туркестане в честь 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева состоится торжественное собрание «Адамзаттың Абайы» в парке Победы.

Кроме того, в областном историко-этнографическом центре будет организована онлайн – лекция « Великий поэт Великой степи – Абай» и онлайн-выставка «Абай дана , Абай дара», сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В рамках празднования пройдут 16 выступлений со словами назидания поэта, просветителя Абая, челлендж на стихотворение «Өлең сөздің патшасы», показ видеоролика, посвященного великому мыслителю.

А детская библиотека им. Ы. Алтынсарина Туркестанской области организовала видео-выставку «Абай рухы қазақ даласында», в областной универсальной научной библиотеке им.А. С.Пушкина были представлены видеоматериалы «Абайды оқы, орында», «Абайға тағзым», состоятся виртуальный обзор выставки «Абай-ұлт биігі», проект библиопоста «Чтение Абая».

Стоит отметить, что в этом году многие страны мира по инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО отмечают 175-летие Абая Кунанбаева. В связи с этим, Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 10 августа объявлен днем Абая.