В Туркестанской области по поручению Главы государства К. Токаева запущен единый сервис «Правительство для бизнеса» с целью централизованного предоставления всех мер государственной поддержки и государственных услуг для субъектов бизнеса по принципу «одного окна».

С использованием данного сервиса, придающего положительный импульс развитию предпринимательства в регионе, каждый может получить широкий спектр услуг и консультаций по вопросам развития своего бизнеса, повышения компетенций и финансирования. В случае возникновения, каких либо трудностей, связанных с предпринимательской деятельностью, бизнесмены будут четко знать, куда обращаться.

Сервис» Правительство для бизнеса » работает по таким основным направлениям, как финансирование, сбыт, государственные услуги, правовое сопровождение и компетенции.

В рамках «Финансирования» предпринимателям планируется предоставить услуги и консультации « Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства«, « Фонда развития предпринимательства» Даму«, регионального инвестиционного центра « Оңтүстік» и микрофинансовой организации «Ырыс», создать условия для получения услуг банков второго уровня и АО «Аграрная кредитная корпорация».

Как известно, в Туркестанской области созданы благоприятные условия для занятия малым и средним бизнесом. В настоящее время на территории области действуют около 142 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Регион занимает второе место по республике после города Алматы.

По последним статистическим данным основные показатели МСБ Туркестанской области увеличились на 2,4%. По обеспечению занятости населения через МСБ наша область занимает 2 место в республике, а субъектами МСБ первое место по объему произведенной продукции.

Акимат Туркестанской области на постоянной основе проводит работу по повышению доступности финансирования для субъектов частного предпринимательства. В частности: в регионе активно реализуется программа «Экономика простых веществ «, в рамках программы сформировано 445 пула потенциальных проектов на сумму 65,6 миллиарда тенге. Этот показатель лидирует по Республике. Из данных проектов 215 профинансировано через финансовые институты.

Кроме вышеуказанных мер поддержки, до конца 2020 года через региональные финансовые институты « ДКБ 2025» и трудовые программы, «Региональный инвестиционный центр « Оңтүстік» и» микрофинансовая организация « Ырыс», программы развития АПК и поддержку МСБ для проведения весенне-полевых работ планируется направить около 84 миллиардов тенге.

В результате данных мероприятий ожидается, что финансовую поддержку получат около 50 тысяч предпринимателей.

Вместе с тем, в целях максимального сокращения или кардинального устранения административных барьеров при занятии предпринимательством особое внимание будет уделено сектору государственных услуг.

С использованием единого сервиса предприниматели могут получить государственные услуги, предоставляемые ГАСК, архитектуры и градостроительства города, земельных отношений.

Кроме того, предпринимателям будут оказывать услуги и консультировать по вопросам получения разрешительных документов и технических условий сотрудниками Центра обслуживания предпринимателей «Туркестан».

При подаче заявки на оформление документов в ЦОП бизнесмен может получить комплекс услуг по разрешительным документам от регистрации индивидуального предпринимательства, юридического лица до ввода своего предприятия. Такие меры помогут избежать различных административных барьеров и сэкономить время.