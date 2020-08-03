Это случай,подтвержденный лабораторными исследованиями. Их официально получили на прошлой неделе.

По словам представителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, ККГЛ (конго-крымскую геморрагическую лихорадку) у мужчины выявили недавно. Он выполнял полевые работы в области и по возвращении домой почувствовал недомогание. Сам пациент укус клеща отрицает, но лабораторные анализы показали обратное. У мужчины диагностировали ККГЛ.

«Гражданин был на полевых работах на территории Туркестанской области , по прибытии находился дома и через несколько дней у него начались клинические проявления. Дома он сам занимался лечение и на третий день заболевания вызвал скорую медицинскую помощь и был госпитализирован в городскую инфекционную больницу», — рассказал Галымжан Абишев, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Шымкента.

Состояние пациента, по словам заместителя главного санитарного врача Шымкента, было тяжелым, но благодаря грамотной работе врачей, мужчина пошел на поправку.

Отмечу, что в 2019 году в Шымкенте также был зарегистрирован 1 случай ККГЛ.

Анастасия Новикова