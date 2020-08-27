Представлять интересы горожан и стать депутатом решила Нина Владимировна Бас. Пенсионерка рассказала изданию, что вынашивала идею стать депутатом давно, только вот не решалась.

Нина Владимировна подала документы и теперь ждет результатов. Женщина пояснила, что поддержали ее не только родные и близкие, но многие жители Шымкента. Пенсионерка намерена представлять интересы горожан по разным вопросам.

«Многие меня спрашивают, а не сложно ли мне будет, там нужно бегать, ходить. А я скажу так, если молодые поднимаются на второй этаж и задыхаются, я на девятый этаж поднимаюсь без проблем. Я знаю свои силы, я возглавляла в свое время отдел трезвости и были результаты. Я хочу помогать своему городу, даже если меня не выберут, я все равно буду помогать», — сказала Нина Бас.

Несмотря на возраст Нина Владимировна ведет здоровый образ жизни, совершает утреннюю зарядку и готова в любое время принимать участие в собраниях и объездах. Пенсионерка заверила, что со здоровьем у нее все в порядке.

Как стало известно, на участие в праймериз Шымкента подали заявку 124 человека, из них 31 женщина. Самому молодому кандидату 20 лет, самому пожилому 83.