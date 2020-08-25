Тело мужчины в недостроенном доме обнаружил житель Ордабасинского района.

В отдел полиции Ордабасинского района обратился местный житель.

По его словам, в собственном недостроенном доме он обнаружил труп мужчины. На место выехала оперативно-следственная группа вместе с криминалистами.

На месте действительно был обнаружен труп мужчины 45-50 лет с признаками насильственной смерти. В ходе розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, ранее судимый по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы» и 178 «Грабеж». Он уже признался в содеянном.

Также выяснилось, что погибший – местный житель 40 лет. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этого дела. Подозреваемый находится под стражей.