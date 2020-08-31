Полицейские Туркестанской области задержали пастуха, продавшего чужой скот на 53 миллиона тенге, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что у него пропали более тысячи голов овец. Как пояснил потерпевший к преступлению мог быть причастен работавший у него пастух, которому он доверил пасти свой скот. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила более 53 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Отырарского РОП вышли на след подозреваемого и задержали его в городе Нур-Султан. Скрывшегося пастуха оперативники доставили в отдел полиции, где он полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что подозреваемый в течение двух лет по частям распродал 1060 овец потерпевшего, а деньги потратил на свои нужды. На сегодня стражи порядка вернули законному владельцу около 30 похищенных овец.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”. Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.