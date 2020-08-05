5 августа стартует онлайн-голосование в региональные советы Палат предпринимателей.

Свой голос в формате онлайн можно будет отдать на сайте vote.atameken.kz. Агитационная кампания может продолжаться кандидатами.

Голосовать имеют право субъекты предпринимательства, зарегистрированные на территории соответствующего региона. Такая же процедура голосования касается ассоциаций и саморегулируемых организаций.

Каждый может отдать голос за одного кандидата от имени руководителя, либо по доверенности. Всего в РС пройдут 456 представителей бизнес-сообщества.

Из 1168 кандидатов, подававших заявки на участие в выборах в региональные советы Палат предпринимателей, одобрено 1048 заявок. Это кандидаты, которые соответствуют требованиям Нацпалаты и предоставили полный пакет необходимых документов.

Таким образом, конкурс на одно место в среднем составляет 2-3 человека.

Напомним, самому молодому кандидату в региональные советы палат предпринимателей 21 год, самому возрастному – 73 года. Средний возраст кандидатов – 43 года. Больше всего представителей из сферы сельского хозяйства — 211 заявок (18%) , торговли 180 (15%), обрабатывающей промышленности — 163 кандидата (14%). По организационно-правовой форме это представители ТОО – 538 кандидатов, ИП – 367, физические лица (учредители) — 126.

Всем кандидатам желаем удачи на выборах!