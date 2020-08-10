Жительница Шымкента Гульжахар Кунзубаева, которой 31 год, была госпитализирована в реанимационное отделение инфекционной больницы в микрорайоне «Асар», передает Otyrar.KZ.

В связи с низким содержанием кислорода в крови женщина в течение 15 дней дышала через аппарат вентиляции легких.

За это время специалисты реанимационного отделения боролись за ее здоровье и добились положительных результатов.

Состояние пациентки на шестнадцатый день улучшилось, в результате ее перевели в палату.

На сегодняшний день женщина самостоятельно дышит. Врачи оценивают состояние здоровья как удовлетворительное.

«Сейчас я чувствую себя лучше. Благодарю весь медицинский персонал за доброе и теплое отношение к пациентам, а также за профессионализм в работе и умение общаться с больными» — сказала Гулжаухар Кунжубаева.

Стоит отметить, что пациентка более месяца находится под наблюдением врачей.

«Пациентка Гульжаухар Кунзубаева госпитализирована 6 июля. Сейчас она на 29 неделе беременности. Состояние ребенка хорошее. Получает соответствующее лечение по протоколу. В настоящее время мы учим ее дышать самостоятельно и снижаем дозы антибиотиков», — сообщила врач-гинеколог Нуржамал Кошенова.