Новая школа для одаренных детей поможет развитию среднего образования и повышения качества обучения.

На августовском совещании, которое прошло в режиме онлайн, руководитель управления образования города Шымкент Ж. Тажиева отметила, что в новом учебном году откроется ряд образовательных учреждений, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкент.

В новом учебном году в Шымкенте в честь 175-летия великого поэта Абая Кунанбаева начнет функционировать «Специализированная школа-гимназия для одаренных детей имени А. Кунанбаева».