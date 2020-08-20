В Шымкенте на территории жилого массива Бозарык построят новый ипподром.

Действующий ипподром, расположенный на проспекте Байдибек би, будет перенесут на новое место в соответствии с генеральным планом города и с применением новых стандартов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация объекта. Ипподром будет расположен на территории 24 гектаров.

Согласно проекту новый объект будет обеспечен беговой дорожкой, тренировочной площадкой, площадкой для проведения соревнований по конному спорту; трибуной с навесом, конюшнями, крытым манежем — шпрингартен, ветеринарно-профилактическим пунктом, а также складскими помещениями для комбикормов и автостоянкой.