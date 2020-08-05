Жителями мегаполиса пожертвовано 18 голов крупного рогатого скота, 292 — мелкого.

В информационно-коммуникационном центре главный имам ДУМК по городу Шымкент Бакдаулет Абдрахманов и наиб-имам Дастан Желеуов рассказали об итогах проведения Курбан айта.

«В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией, в нашей стране жертвоприношения в честь священного праздника Курбан айт были проведены в режиме онлайн. Граждане через сайт Qurban2020.kz подавали свои заявки. По онлайн заявкам в жертву были принесены 39 голов крупного рогатого скота и 396 голов мелкого. Также жителями пожертвовано 18 голов крупного рогатого скота, 292 — мелкого. Это мясо было распределено 5650 многодетным семьям, а также людям с ограниченными возможностями и временно потерявшим доход. Для оперативной раздачи мяса по поручению акима города Мурата Айтенова была создана специальная группа», — сказал Б.Абдрахманов.

По словам главного имама, жертвоприношение в онлайн режиме в городе было проведено впервые. К слову, заявки поступили также из соседних регионов. Мясо от жителей других регионов было роздано более 2000 нуждающимся семьям, обратившихся за помощью в мечети, сообщил Информационно-коммуникационный центр города Шымкент.

Как отметил Д.Желеуов, жертвоприношения в онлайн-формате позволили исключить распространение коронавирусной инфекции среди населения. Стоит отметить, что неравнодушным людям, которые воспользовались услугами через сайт жертвоприношения, высылали видео отчёты.