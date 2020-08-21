27 апреля примерно в 9 часов утра на пульт 102 Келесского отдела полиции поступило сообщение от прохожих, о том, что возле школы они обнаружили женщину с рублеными ранами, передает Otyrar.KZ.

Врачи увезли женщину в больницу. Она находилась в крайне тяжелом шоковом состоянии. Опросить ее было невозможно, врачи запретили любой контакт. Данное преступление вызвало большой общественный резонанс.

При изучении территории происшествия, на тротуаре следователь с криминалистом изъяли орудие преступления- топор и многочисленные следы крови, обувь потерпевшей. Проведенный подворный обход не дал положительных результатов.

Никто ничего не видел.

Оперативники тщательно изучили круг знакомых потерпевшей.

В результате полицейские вышли на бывшего мужа пострадавшей, местного жителя, 1969 г.р. Пробили его адрес. Однако по месту жительства мужчины не оказалось.

Они опросили его соседей, которые рассказали, что якобы у них с бывшей женой были натянутые отношения, они то расходились, то сходились.

Установить местонахождение вероятного преступника полицейским помогли камеры видеонаблюдения. Его задержали примерно в течение 5 часов на одной из улиц районного центра. На следующий же день после задержания, суд санкционировал его арест.

Как оказалось , мотивом к совершению столь жестокого преступления стал болезненный развод супругов. Дело с обвинительным актом в июне месяце направили в прокуратуру, а далее в суд.

А уже в августе районный суд приговорил 51-летнего мужчину к 11 годам 3 месяцам лишения свободы.