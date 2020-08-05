В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратились две местные жительницы, которые сообщили о том, что неизвестные лица сняли с их счетов часть социальных выплат, полученных по государственной программе, передает Otyrar.KZ.

Злоумышленник похитил со счета каждой потерпевшей более 300 тысяч тенге.

Для раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников районного отдела полиции.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские установили и задержали подозреваемого.

Им оказался местный житель, бывший работник почтового отделения.

Следствием установлено, что во время работы на почте подозреваемый подделал подпись потерпевших и присвоил деньги с их счетов.

Кроме того, установлена причастность подозреваемого к совершению ещё трех аналогичных фактов.

Мужчина полностью признался в содеянном.

Таким образом, подозреваемый снял со счетов потерпевших около 1,5 миллиона тенге, которые после потратил на свои нужды.

Он находится под подпиской.