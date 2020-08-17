В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением о краже обратилась молодая девушка, жительница поселка Атакент, работающая продавцом на рынке. Со слов потерпевшей, на одном из местных рынков с прилавка магазина неизвестные лица похитили у нее кошелек с деньгами и документами, пишет Otyrar.KZ.
В кошельке кроме 12,5 тысяч тенге, находились документы и банковская карточка.
В результате стражи порядка задержали подозреваемую по горячим следам, которой оказалась жительница Мактаральского района, пенсионерка.
Подозреваемую доставили в отдел полиции.
Как выяснилось, пожилая женщина, воспользовавшись моментом, когда продавщица ненадолго отвлеклась, незаметно похитила кошелек и скрылась с места преступления.
В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее ещё одну карманную кражу, совершенную из больницы, раскрыли полицейские Жетысайского района.
В июле текущего года в отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что в районной больнице из ее сумки неизвестные лица похитили банковскую карточку, с которой впоследствии сняли более 60 тысяч тенге.
В результате, благодаря собранной информации и видео, полученного с одной из камер наблюдения, оперативники вышли на след вора.
Спустя два дня полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемую в краже денег с банковской карточки.
Ею оказалась жительница Жетысайского района, работающая медсестрой в больнице, ранее судимая за мошенничество.
Задержанная полностью призналась в содеянном. Она находится под подпиской.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Полицейскими выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.