В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением о краже обратилась молодая девушка, жительница поселка Атакент, работающая продавцом на рынке. Со слов потерпевшей, на одном из местных рынков с прилавка магазина неизвестные лица похитили у нее кошелек с деньгами и документами, пишет Otyrar.KZ.

В кошельке кроме 12,5 тысяч тенге, находились документы и банковская карточка.

В результате стражи порядка задержали подозреваемую по горячим следам, которой оказалась жительница Мактаральского района, пенсионерка.

Подозреваемую доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, пожилая женщина, воспользовавшись моментом, когда продавщица ненадолго отвлеклась, незаметно похитила кошелек и скрылась с места преступления.

В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ещё одну карманную кражу, совершенную из больницы, раскрыли полицейские Жетысайского района.

В июле текущего года в отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что в районной больнице из ее сумки неизвестные лица похитили банковскую карточку, с которой впоследствии сняли более 60 тысяч тенге.

В результате, благодаря собранной информации и видео, полученного с одной из камер наблюдения, оперативники вышли на след вора.

Спустя два дня полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемую в краже денег с банковской карточки.

Ею оказалась жительница Жетысайского района, работающая медсестрой в больнице, ранее судимая за мошенничество.

Задержанная полностью призналась в содеянном. Она находится под подпиской.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейскими выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.