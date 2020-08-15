Вместе с заместителем акима региона Сакеном Калкамановым, она ознакомилась с ситуацией в регионе.

Кроме того посетила несколько медицинских учреждений и встретилась с врачами.

Первый объект, в котором побывала вице-министр — ГПК на ПХВ «Ордабасинская центральная районная больница». Медорганизация построена в 2009 году и обслуживает 120 тысяч местных жителей. Здесь развернут стационар на 250 коек, который был перепрофилирован на инфекционный и провизорный на 80 и 40 коек соответственно.

В городе Туркестан А. Гиният посетила два объекта — «Областной перинатальный центр №3» и Туркестанскую городскую поликлинику. В перинатальном центре оказывают акушерско-гинекологическую помощь ІІІ уровня. Здесь курируют такие районы, как Туркестан, Кентау, Сузак, Отрар, с численностью населения 450 000 человек. Беременным женщинам, роженицам и родильницам группы высокого риска, новорожденным, недоношенным новорожденным оказывается специализированная акушерско — гинекологическая, неонатальная, консультативно –диагностическая помощь.

В перинатальном центре работают 540 сотрудников, из них 67 врачей, 329 средних медицинских работников. Объект рассчитан на 255 коек, из которых 40 отдано под провизорный стационар для беременных, рожениц и родильниц. С момента открытия провизорных коек пролечено 148 пациентов.

Стоит отметить, что ежегодно в Туркестанской области растет показатель рождаемости. Так, если в 2018 году в перинатальном центре приняли 7 373 родов, в 2019 году – 7 545 родов, то за 7 месяцев 2020 года принято 5 172 родов что на 1 053 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего с начала пандемии в Туркестанской области заболели коронавирусной инфекцией 3120 человек.

«Нельзя забывать про санитарные инструкции. Для предотвращения заражения необходимо соблюдать все меры безопасности. Борьба с заболеваемостью-это ответственность не только медицинских работников, но и каждого гражданина. В целом, можно наблюдать высокую готовность медицинских организаций региона к борьбе с эпидемиями. Так, в Ордабасинском районе сейчас больных коронавирусной инфекцией нет», — отметила А. Гиният.

На сегодняшний день выздоровели 2732 или около 90% всех заболевших.