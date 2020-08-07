В мобильном приложении «e-Salyq mobile» можно забронировать дату и время посещения органов государственных доходов

Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в целях создания благоприятных условий при взаимодействии населения и бизнеса с органами государственных доходов на постоянной основе проводится работа, направленная на улучшение качества оказания государственных услуг, сообщили в Управление разъяснительной работы ДГД по г.Шымкент.

Так, в июле текущего года в мобильном приложении «e-Salyq mobile» реализована возможность бронирования даты и времени посещения органов государственных доходов. Данный функционал позволяет услугополучателям исключить временные затраты в виде ожидания в очереди. Кроме того, в условиях повышенного риска распространения коронавирусной инфекции возможность предварительного бронирования позволяет также регулировать потоки услугополучателей, и не допускать создания очередей в центрах оказания услуг. Онлайн бронирование доступно в разделе «Электронные сервисы» мобильного приложения «e-Salyq mobile», а также на портале Комитета.

Также, в целях определения уровня удовлетворенности услугополучателей работой органов государственных доходов на портале Комитета в разделе «Опросы» реализован онлайн опрос для получения обратной связи от налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности. Проводимый опрос позволяет услугополучателям оценить качество работы органов государственных доходов по вопросам оказания государственных услуг, обслуживания услугополучателей по налогам на имущество, земельному налогу, налогу на транспортные средства и другим вопросам. Результаты опроса будут размещены на портале Комитета.