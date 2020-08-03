Сегодня ВОЗ высоко оценивает решение Казахстана использовать новую классификацию болезней ВОЗ для пациентов с подозрением на COVID-19, передает Otyrar.KZ.

Это чрезвычайно важный шаг для определения — болеют ли пациенты COVID-19 или другими заболеваниями. И для стандартизации сбора данных по всему миру.

Процесс реклассификации может показать всплеск случаев COVID-19. Однако это поможет лучше понять эпидемиологический процесс, лучше распределить ресурсы и более точно спланировать ответные меры на национальном и местном уровнях.

Целью является в представлении пациентам более оперативный доступ к лечению в специализированных больницах.

Процесс реклассификации идет рука об руку с обучением медработников по присвоению кодов COVID-19 (МКБ-10).

Важное значение имеет четкая прозрачная коммуникация с сообществом в вопросах общественного здравоохранения, и в последствии нового подхода к отчетности.

Кэролайн Кларинваль, руководитель Странового Офиса ВОЗ в Казахстане, Представитель ВОЗ в Казахстане