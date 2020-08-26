По факту ДТП в Туркестанской области с участием автобуса проводится расследование.

26.08.2020 г. примерно в 6.30 ч. в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение из больницы о том, что на 649 км трассы Алматы-Ташкент-Термез, перевернулся пассажирский автобус.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыла следственно-оперативная группа Тюлькубасского РОП и сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области, прибыли и сотрудники ДЧС области.

Полицейские и сотрудники ЧС помогли выбраться пассажирам из перевернутого автобуса, оказали им на месте психологическую и другую необходимую поддержку.

В результате ДТП 2 человека, водитель и пассажир, госпитализированы. Остальные 19 пассажиров, в том числе две беременные женщины обратились за медицинской помощью в больницы Сайрамского, Тюлькубассого районов и г. Шымкент.

По предварительным данным, причиной аварии могли послужить плохие погодные условия. Пассажирский автобус, в котором находился 21 человек, направлялся в Сарыагашский район. По дороге водитель, не справившись с рулевым управлением, скатился на правый бок в кювет.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели департамента областной полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП. Проводится досудебное расследование по ст.345 УК РК «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.