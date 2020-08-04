За первые три дня августа в Шымкенте пневмонией, которую квалифицируют как лабораторно-неподтвержденный COVID-19, заболели 62 человека.

Первого числа корона-пневмонию выявили у 16 человек, второго августа у 19, третьего августа болезнь диагностировали у 27 шымкентцев. О случаях смертельного исхода на брифинге не рассказали, такими цифрами в горздраве пока не располагают.

«На первое августа было 16 человек, на второе 19 человек, по новому коду — это пневмония. С 23 числа нам еще не поступала информация о смерти от коронавируса или пневмонии как COVID-19», — рассказал Даулет Шорабаев, представитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Анастасия Новикова