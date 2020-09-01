В период вспышки вирусной инфекции на базе детской клинической больницы в микрорайоне Асар был открыт многопрофильный провизорный центр.

Здесь врачи лечили детей с диагнозами коронавирус, пневмония тяжелой и средней степени тяжести, сообщает Управление здравоохранения города Шымкент.

В центр, который работал более двух месяцев в качестве инфекционного стационара, поступило 107 больных. Из них у 98 детей выявлена коронавирусная инфекция. Около 20 работников провизорного стационара проводили непрерывное круглосуточное лечение. Благодаря проведенной работе, по словам специалистов, в стационаре детской больницы смертность не зафиксирована.

Стоит отметить, что в провизорном центре для лечения детей были задействованы такие профильные врачи, как пульмонолог, травматолог, хирург, невролог, нейрохирург, аллерголог.

В настоящее время провизорный центр в детской клинической больнице города Шымкент прекращает свою деятельность как инфекционный стационар и начинает дальнейшую работу в штатном режиме.