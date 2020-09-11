В Шымкенте продолжается месячник по «Пожарной безопасности».

Спасатели посетили район — Зеленая балка, где дома зачастую отапливают углем и дровами. здесь в съемном В одном из домов живет многодетная семья. У Гульмиры пятеро детей — двое из которых инвалиды.

«Спасибо большое всем, теперь мне будет спокойно за жизнь моих детей», — говорит Гульмира.

Забитые сажей дымоходы могут стать причиной трагедии. В департаменте по чрезвычайным ситуациям стартовал продолжается месячник по «Пожарной безопасности». Специалисты сегодня посетили один из самых неблагополучных районов города — Зеленую балку. Здесь люди чаще всего отапливаются углем, поэтому и прочищать дымоходные трубы нужно перед каждым отопительным сезоном.

«Сегодня пригласили сотрудника спецорганизации который, добровольно будет чистить трубы и объяснять людям правила пожарной безопасности, использования печей. В случае, если будет печь неисправна, могут выделяться продукты горения, это дым, который не имеет не цвета ни запаха ни вкуса и он очень опасен и люди могут угореть», — говорит Жолдас Ахметов, главный специалист отдела по ЧС Енбекшинского района.

Прочищают дымоходы в Шымкенте — частные компании. Правда, есть и мошенники, которые собирают деньги, а вот работы по прочистке дымоходов не проводят. Трубочист со стажем, Асхат Тулеев, советует людям не забывать о пожарной безопасности, но и платить лишь по факту выполненных работ.

«Есть люди, которые ходят по домам. Собирают деньги и не чистят, а мы только после заявки выходим, очищаем, цена договорная, чтобы люди готовились к отопительному сезону», — Асхат Тулеев представитель компании

В прошлом году от угарного газа в Шымкенте погибли семеро человек, за неполные 9 месяцев 2020-го года — угорели столько же человек. А между тем, не за горами новый отопительный сезон. Спасатели просят горожан прочистить свои дымоходы а также проверить печки на предмет тяги — сделать это можно самим либо привлечь специалистов.

Анастасия Новикова