В 7 раз больше казахстанских пар могут попробовать завести ребенка с помощью ЭКО за счет государства.

Поручение — выделить больше квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения — дал президент страны.

Адеми Кумисбек сегодня сообщили радостную новость — спустя 5 лет попыток зачать ребенка, у женщины наступила долгожданная беременность. Малыша Адеми с мужем завели с помощью метода экстракорпорального оплодотворения, обрести счастье материнства женщине помогла квота от государства.

«Я очень счастлива, не могу передать словами. На ЭКО впервые я пришла год назад, мы не могли зачать ребенка 5 лет. В декабре я подала заявку на квоту и уже в феврале получила. Первая попытка переноса была неудачная. И вот была ещё одна. Сегодня первое УЗИ и я узнала, что у меня близнецы, я очень счастлива», — не сдерживает эмоций женщина.

Глава государства всерьез обеспокоился семейно-демографической ситуацией в стране и инициировал спецпрограмму «Желанный ребенок». Касым-Жомарт Токаев озвучил печальную статистику — каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей.

«Поручаю правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби» (Желанный ребенок). К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», — рассказал в послании народу страны Касым-Жомарт Токаев президент РК

Если в 2020 году только на эту ЭКО-клинику в Шымкенте выделили 50 квот от государства, то в следующем году их планируется увеличить до 350. По словам врачей репродуктологов, проблемы с зачатием имеют не только женщины но и в равной степени мужчины, и причин тому много.

Если раньше одно ЭКО давало три попытки забеременеть, и гарантий на то, что зачатие пройдет успешно не было, то теперь специалисты используют новый метод крио-протокола, результативность которого на порядок выше прежнего способа.

«Бывает у некоторых беременность наступает со второй, с третьей попытки. Сейчас мы работаем с крио-протоколом, это мы получаем яйцеклетки от женщины, материал от мужчины и оплодотворяем, замораживаем. Во время овуляции мы переносим эмбрионы женщине. При этой программе результативность высокая», — рассказала Мира Нурашова, врач-репродуктолог.

По словам специалистов, обращаться за помощью к врачам репродуктологам нужно в том случае, если завести ребенка не получается в течение года. Причем, положительный результат на тесте на беременность чаще всего получают женщины в более молодом возрасте, поэтому затягивать с походом к врачу не стоит.

Анастасия Новикова