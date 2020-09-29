В Туркестанской области полицейские задержали нетрезвого водителя, управлявшего автомашиной без прав

В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение о задержании жителя г. Ленгера, севшего за руль автомашины в нетрезвом виде. Во время несения службы по обеспечению дорожной безопасности на одной из городских улиц стражи порядка остановили автомашину «ВАЗ». При проверке документов полицейские установили, что водитель управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования, нарушитель находился в «средней степени алкогольного опьянения».

Кроме того, оказалось, что за аналогичное правонарушение в 2019 году решением суда водитель был лишен права управления автотранспортом на 3 года. Однако, не сделав для себя никаких выводов, мужчина повторно сел за руль в нетрезвом виде и без водительских прав.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан быть осторожными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и главное не садить за руль в состоянии алкогольного опьянения. Водители помните, соблюдайте ПДД, это поможет сохранить не только вашу жизнь, но жизни ваших пассажиров и близких.