История с подтекстом. Обычный поисковый запрос может выдать сайты по продаже наркотических веществ.

Саида Турсуметова, редактор сайта Elitar.kz , собирая материал об истории главной площади Шымкента решила больше узнать об этом в социальных сетях. Вот только поисковик привел ее на сайты с сомнительным содержанием. Перейдя по ссылке Саида в них нашла исторические факты и не только … наряду с этим обнаружила и объявления о продаже кокаина, спидов и марихуанны.

«Готовя матриал на проект по истории города, искала хоть какую то информацию, и обнаружила вообще неожиданные ссылки, они предлагали купить любые наркотики синтетические и не синтетические. По ключевым словам, которые были мне необходимы по истории Шымкента, тебе предлагаются сайты, на который ты можешь прочитать например «Период независимости Казахстана ознаменован значительным ростом численности населения Шымкента», а это сайт по продаже наркотических веществ, и так далее и в следующем предложении ты читаешь то, что совсем не касается истории»- говорит Саида.

Безобидными словами, наркоторговцы, которые уже изучили пожалуй все способы рекламы запрещенных веществ, прикрывают свой противозаконный контент, чтобы их сайты увидели как можно больше людей. А между тем с большой вероятностью, на них могут наткнуться школьники и студенты, которым история города может быть нужна, чтобы писать доклады и конспекты. В департаменте полиции города говорят — сайты с подобным содержанием периодически блокируют, но дилеры открывают новые.

«С начала года нами выявлено 5 страниц, которые незаконно рекламировали, пропагандировали наркотические средства, все они переданы в министерство внутренних дел для дальнейшей блокировки. У нас нет Айти отдела, мы своими силами все это пытаемся сделать, привлекаем специалистов Айти, для установления лиц, которые рекламируют наркотические средства через интернет»- рассказал Бауыржан Карбеков старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП г.Шымкента.

За 8 месяцев этого года, были выявлены 167 уголовных правонарушений связанных с незаконных оборотом наркотических средств, из них 13 фактов по незаконному хранению, 4 факта партий наркотиков в особо крупных размерах, 13 случаев незаконного выращивания наркотических растений. Кроме того, в этом году прикрыли один наркопритон. Всего в этом году полицейские изъяли больше 38 килограмм наркотических средств. 112 человек получили реальные тюремные сроки.

«В начале сентября 3-4 дня назад, нами, сотрудниками по противодействию наркопреступности, совместно с сотрудниками СОБР, было зхадержано лицо, у него были обнаружены 2 больших пакета с веществом похожим на наркотическое средство, по результатам экспертизы данное вещество оказалось марихуанной, общим весом 4 килограмма 755 граммов»- рассказал

Бауыржан Карбеков старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП г.Шымкента.

Законодательство в отношении наркоторговцев ужесточают каждый год, правда дилеров это не сильно останавливает. Так теперь за пропаганду и рекламу запрещенных веществ можно получить до трех лет лишения свободы. Сбыт наркотических средств с использованием электронно-информационных ресурсов теперь отнесли к особо тяжким преступлениям, за это правонарушение светит до 15 лет. И даже за продажу веществ для создания наркотиков можно сесть за решетку на 10 лет. Если вы стали свидетелем рекламы или реализации наркотических средств, в департаменте полиции просят обратиться по номерам: 8-778-667-99-97 и 97-66-25.

Позвонить или прислать вообщение в месседжер WhatsApp с фотографией и конкретным адресом, где произошло правонарушение.

Анастасия Новикова