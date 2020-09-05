Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже велосипеда, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ночью со двора ее дома пропал велосипед стоимостью 45 тысяч тенге. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские тщательно проверили место преступления, опросили соседей, не видел ли кто посторонних лиц, а также провели подворный обход близлежащих территорий. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 188 УК РК “кража”.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по “горячим следам” по месту жительства. Им оказался местный житель, которого стражи порядка доставили в управление полиции. При обыске у задержанного изъяли похищенный велосипед и вернули законной владелице. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.