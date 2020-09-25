Одним из наиболее распространенных видов преступлений, регистрируемых в Туркестанской области, стали преступления, связанные с мошенничеством.

По каждому из них проводится досудебное расследование в соответствии со статьей Уголовного кодекса Республики Казахстан 190 УК РК «мошенничество».

В связи со сложившейся обстановкой из-за коронавирусной инфекции тема мошенничества становится особенно актуальной. Аферисты работают профессионально, умело запутывают своих жертв, не давая времени на обдумывание. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать посторонним свои личные данные, реквизиты банковских карт и делиться другой информацией.

Для профилактики фактов мошенничества участковые инспекторы МПС УП г. Туркестан совместно с общественными помощниками «сарбазы» провели разъяснительную работу среди жителей областного центра.

Стражи порядка рассказали горожанам о наиболее распространенных видах мошенничества и мерах предосторожности, как не стать жертвой аферистов.

Полицейские расклеили памятки «Осторожно, мошенники!» и «Будьте осторожны, мошенники!» в общественных местах и на улицах, возле банков и местах наибольшего скопления людей.

В свою очередь, сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть крайне осторожными и не пренебрегать советами правоохранителей. Не стоит проявлять доверчивость к малознакомым людям, предлагающих сомнительную услуги в оформлении документов, получении кредитов и жилья, социальной помощи и другие.

Не следует идти на поводу различного рода аферистов в надежде решить свои проблемы или получить быструю материальную выгоду. По возможности стоит проводить беседы с пожилыми родственниками на тему мошенничества, так как они наиболее доверчивы и слабо ориентируются в сегодняшних технологиях.

Если Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102. Вовремя поступившая информация поможет полиции выйти на след мошенников и предотвратить преступление по «горячим следам».