В Туркестанской области полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Стоп-трафик” сотрудники полиции Сайрамского РУП выявили факт сводничества и ликвидировали притон для занятия проституцией в одной из зон отдыха районного центра в селе Аксукент. При проверке оперативники задержали жительницу Сайрамского района по подозрению в сводничестве и четырех женщин легкого поведения, местную жительницу и трех гражданок Республики Узбекистан. В качестве вещественных доказательства изъяты деньги.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 309 УК РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество“. Стражи порядка доставили женщин в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Все они поставлены на профилактический учет.

Полицейские проверяли гостиные и банные комплексы, строительные и иные объекты, увеселительные заведения и другие места, где высока вероятность выявления фактов незаконной трудовой и сексуальной эксплуатации. Как отметили полицейские Сайрамского района, работа в данном направлении будет продолжена.