Со вчерашнего дня студенты уже начали получать повышенную стипендию, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

В конце мая текущего года прошло очередное заседание Национального совета общественного доверия, где главной темой стало развитие образования и науки.

По итогам заседания НСОД Главой государства были даны важные для системы образования и науки поручения.

Одним из таких поручений было повышение требований для абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, и одновременно увеличение размера стипендии до 42 тыс. тенге.

Если в прошлом году размер стипендии составлял 21 тыс. тенге, затем после поручения Президента в декабре она выросла до 26 тыс., теперь же с 1 сентября будущие педагоги будут получать самую высокую стипендию в размере 42 тыс. тенге. Кстати, со вчерашнего дня студенты уже начали получать повышенную стипендию.

Также в июне этого года был повышен пороговый балл для поступления на педагогические специальности сразу до 70 баллов.

Благодаря всем этим мерам и принятию Закона «О статусе педагога» уже в этом году количество обладателей знака «Алтын белгі», выбравших педагогику, увеличилось в 1,7 раза, а средний балл по многим направлениям превысил 100 баллов. То есть, если пару лет назад мы говорили о том, что средний балл поступающих на педагогику составляет около 65 баллов и профессия педагога малопривлекательна, то теперь начали поступать сильные выпускники с высокими баллами.

Также, в рамках поручений по итогам НСОД, с сентября увеличилась стипендия докторантов с 102 тыс. до 150 тыс. тенге. Такая мера безусловно является хорошей поддержкой для молодых ученых, ведь в основном докторанты уже имеют свои семьи и занимаются проведением своих исследований.

Кроме того, с сентября 2020 года, в разы повысилась стоимость государственного гранта, что позволит вузам увеличить заработную плату преподавателей и укрепить МТБ.

Все поручения Президента, данные по итогам НСОД, находятся на особом контроле и будут исполнены в установленные сроки.