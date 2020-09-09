Обучить молодежь финансовой грамотности и продвигать цифровизацию.

Участник праймериз от партии» Нұр Отан» Михаил Кан поделился своими целями.

34-летний житель Шымкента, Михаил Кан начал свой бизнес 11 лет назад. Мужчина возглавляет центр «Азия сервис», в котором населению предоставляют широкий спектр услуг. Основа бизнеса мужчины — IT-сфера. Михаил уверен, будущее нашей страны за цифровизацией. Именно поэтому он хочет, чтобы мир данных стал доступнее и понятнее именно для молодежи. Михаил принимает участие в праймериз партии» Нұр Отан».

«У меня есть цели и задачи, которые я бы хотел реализовать в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Также я хочу поднять уровень финансовой грамотности молодых людей, начиная с подросткового возраста. Основной задачей моей предвыборной компании является помощь в развитии малого и среднего бизнеса и улучшение благосостояния народа через цифровые решения. Мне, как истинному патриоту, хотелось бы служить во благо нашей страны», — рассказал Михаил КАН, кандидат от партии «Нұр Отан».

Центр «Азия сервис» под руководством Михаила, работает не только в Шымкенте, но и в 7 других регионах страны. Здесь можно приобрести все — от канцелярских товаров по доступным ценам до туров за границу. Основную часть сотрудников, которые трудятся в центре составляют молодые люди до 35 лет. Участник праймериз поставил перед собой задачу — занять молодежь Шымкента работой, и с каждым годом наращивает штат молодых и талантливых работников.

«Наша компания занимается автоматизацией всех отраслей жизнедеятельности в семи регионах нашей страны. У нас сформированы отделы, которые обеспечивают работой молодых специалистов нашей страны. Они созданы в исключительно этих целях», — рассказала Гайникамал Байбосынова, руководитель отдела методологии компании «Азия сервис».

Отметим, по инициативе участника праймериз Михаила Кана в 2012 году в Шымкенте был открыт благотворительный краудфандинговый интернет сайт. Это первый сайт, на котором представлена информация о тяжелобольных казахстанцах. Его создатели всем миром помогали собрать средства, что бы дать возможность детям и взрослым с тяжёлыми заболеваниями начать жить полноценной жизнью, пройти курс лечения или лечь на операцию. С помощью сайта надежду на жизнь подарили десяткам тяжелобольных людей.

Анастасия Новикова