Дулат Куашбаев, коренной житель Шымкента, намерен интегрировать молодежь в жизнь города, чтобы молодые люди могли поделиться своими идеями с властью, а также внести свой вклад в решение экологической проблемы и очистить город от мусора.

О том, что еще планирует изменить в Шымкенте молодой депутат, подробнее расскажет корреспондент Анастасия Новикова.

Как часто вы записывались на прием в ЖКХ по вопросам жилья или разбитых дорог и получали в ответ … тишину? Таких историй, когда вопросы жителей Шымкента оставались без ответа — сотни. Исправить ситуацию обещает попробовать Дулат Куашбаев. Уроженец Шымкента всерьез обеспокоен разладом между обществом и местной властью. В роли депутата городского маслихата мужчина планирует создать диалоговую площадку для обсуждения проблем.

Дулат Куашбаев, участник праймериз: Изначально желание баллотироваться и стать депутатом городского маслихата заключается в том, что я ощущаю, что общество нуждается в интегрированности молодежи и не только молодежи, но и общества. Мы часто говорим о том, что общество остается в стороне от госуправления и от тех вещей, которые происходят в городе. Тому яркий пример строительство жилого комплекса на территории ипподрома. Нужно создавать диалоговую площадку.

По словам Дулата, помочь решить многие проблемы на диалоговой площадке может молодежь — у нее свой взгляд на разные ситуации.

Дулат Куашбаев, участник праймериз: Все, что мы имеем сегодня — это кафе, рестораны, лаундж-бары. Но молодым людям негде самореализовываться, встречать таких же интересных, себе подобных людей. Необходимо создать площадку, где будет социальная интегрированность, общение молодежи между собой. Нужно интегрировать молодежь в госуправление, молодежь должна приносить, предлагать и продвигать новые идеи.

Именно на развитие участник праймериз и делает ставку. Под руководством предпринимателя в Шымкенте много лет успешно работает центр непрерывного образования с детским садом, школой и колледжем. Здесь же обучаются десятки шымкентских детей, школьников и студентов, которые получают качественное бесплатное образование в рамках поддержки малоимущих и многодетных семей. Наверное, поэтому Дулат не остался в стороне, когда после взрывов в Арыси казахстанцы начали восстанавливать разрушенные взрывами дома, детские сады и школы. И за свой счет отремонтировал одну из школ города, чтобы дети могли продолжить свое обучение.

Развивать нужно и внутренний туризм. По словам Дулата Куашбаева, он несколько месяцев помогал местному управлению туризма и организовывал поездки для зарубежных, англоговорящих туристов. Он уверен: путешественники в Казахстан едут за тем, чтобы прикоснуться к древности. В Шымкенте с этим сложно.

Дулат Куашбаев, участник праймериз: Нам нужно создать базу — двух-трехдневную программу, чтобы турист остановился, здесь есть ему, что посмотреть. А на данный момент ничего нет. Работа ведется, но хотелось бы, чтобы это было не так как в Старом городе — идеальный травертин, лощеные улицы, фонари, а воссоздать кишлак 16 века. Придать атмосферу. В летописях это, наверняка, осталось, как все это выглядело. И отдать эти помещения, ларьки, МСБ инвалидам которые шьют, занимаются ремеслами безвозмездно, освободить от налогов. Насколько это было бы интересно!

Коренной житель Шымкента рассказывает насколько он удивлен тем, как наши жители относятся к родной земле. На каждом шагу в городе и за его пределами — мусор. Поэтому Дулат создал в Шымкенте своеобразный экологический десант. Молодые и неравнодушные волонтеры еженедельно очищают от мусора дворы, территории рядом с водными каналами, а также туристические места. По словам мужчины, третий мегаполис страны должен выглядеть опрятно и соответствовать своему статусу — культурной столицы СНГ и не один год, а все время.