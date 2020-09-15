Увеличить объем выпускаемой фармацевтической продукции в два раза планируют в Казахстане.

Новый проект, рассчитанный на пять лет, представил министр индустрии и инфраструктурного развития.

Сейчас в республике работают 33 фармпроизводства. Они выпускают больше 900 видов медикаментов. По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, в стране запустят не менее десяти новых производств на сумму 100 миллионов долларов — это больший выпуск продукции и новые рабочие места как минимум для тысячи человек. Планируется освоить и наладить производство 80 новых видов лекарственных средств и медицинских изделий.

«В рамках Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы планируется увеличение объема производства фармацевтической отрасли в два раза – с 92 до 184 млрд тенге. А также рост объема экспорта лекарственных средств в два раза, до 116 миллионов долларов», — рассказал Атамкулов.

Увеличат объем производства и средств индивидуальной защиты для медиков. По время пандемии их выпуск вырос в 10 раз, но это не предел, уверены в правительстве. В планах — увеличить выпуск одноразовых медицинских масок и защитных костюмов.

«Увеличат производственные мощности предприятий, выпускающих одноразовые маски с 1 миллиона до 2 миллионов штук в сутки, а также по защитным костюмам — с 500 тысяч до 1 миллиона штук в месяц к первому кварталу 2021 года», — рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Рассказали в правительстве и о том, вырастут ли в стране цены на продукты питания. В министерстве сельского хозяйства отрапортовали: производство продуктов в стране растет. До конца года будут введены в эксплуатацию 8 птицефабрик, за счет которых производство мяса птицы вырастет на 25%. Появятся и 3 новых, мясокомбината мощностью 45 тыс. тонн продукции в год. Растет выпуск муки, макарон, колбасных изделий и масла. Премьер министр страны призвал глав регионов следить за ценообразованием и не допускать роста.

«Принятие своевременных предупредительных мер акиматами позволит обеспечить стабилизацию и сдерживание цен. Мы целенаправленно работаем над снижением импортозависимости. Причин для повышения цен нет. Будет обеспечен жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров», — поручил Аскар Мамин, премьер-министр РК.

Уделят большое внимание и развитию промышленности. В рамках карты индустриализации, только в этом году будут введены 206 проектов. Их общая стоимость превысит 1 триллион тенге. Основная доля приходится на автомобилестроение. Производство машин в Казахстане уже выросло почти вдвое. В этом году запустят еще как минимум два предприятия. Завод по производству легковых автомобилей марки Hyundai в Алматы, обеспечит двукратное увеличение мощности рынка отечественного автомобилестроения. Масштабный проект запустят и в Костанайской области. Уже к концу на севере страны будет сдан производственный комплекс, который будет выпускать детали для для сельхозтехники и автомобилей.

Анастасия Новикова