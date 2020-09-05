Пуско-наладка индивидуальных шкафных газорегуляторных пунктов будет производиться бесплатно.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент по результатам внеплановой проверки на основании обращений потребителей вынесено предписание в адрес Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» о прекращении взимания платы за пуско-наладку индивидуальных шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) и возврате потребителям необоснованно полученного дохода.

Субъект обжаловал предписание в специализированном межрайонном экономическом суде города Шымкент, в удовлетворении которого было отказано.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкент решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Потребителям газа теперь не придется платить за пуско-наладку индивидуальных шкафных газорегуляторных пунктов, а потребителям, пострадавшим от действий ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак», будут возвращены средства на общую сумму 166 680 500 тенге.