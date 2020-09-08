Проект «Туркестан 2,0» назвали не случайно — это тотальная перезагрузка города. Духовную столицу отстраивают, при этом без ущерба для истории.

За один день территорию будущего парка имени Нурсултана Назарбаева не обойти. Особой изюминкой парка станет смотровая зона — отсюда Туркестан как на ладони, передает корреспондент Otyrar.kz.

Нам раскрыли секрет смотровой площадки. Как оказалось, именно здесь одна из самых высоких точек в городе, но она не выше купола мавзолея Ходжи Ахмета Яссави.

Сокровище востока — так в народе, говорят про Туркестан. Новый комплекс Керуен, станет одним из самых посещаемых мест для гостей и туристов. Нашей съемочной группе рассказали и даже показали, что же будет внутри комплекса, который поразил воображения уже на самом первом этапе — планирования.

По задумке авторов, здание «Яйцо Самрук» станет настоящей достопримечательностью Туркестана, ведь там будет проходить целое шоу. Каждый турист сможет не просто познакомиться с историей Казахстана, но благодаря особому оборудованию, буквально погрузиться в нее, пусть и виртуально. А сделать это можно будет в летающем театре.

«Это будет проект театра на воздухе, в режиме онлайн зрители с помощью специального оборудования смогут не просто сидеть на креслах, они смогут в невесомости смотреть представление, соответственно погружаясь полностью в историю», — говорит Омар -Турк Аспандияр оглы, инженер.

Проект уже близится к завершению, авторы заверяют что, несмотря на пандемию комплекс будет сдан уже к концу этого года.

Шуддин Саидов