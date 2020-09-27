Впервые с момента введения в стране карантинного режима в городе Туркестан прошла сельскохозяйственная ярмарка.

Предприниматели города Арысь, Келесского района и социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» реализовали сельхозпродукцию по ценам ниже рыночных. К примеру, для жителей картофель реализовывали по 80 тенге за килограмм, лук по 45 тенге, капусту по 60 тенге, говядину по 1800 тенге. В целом, было реализовано 29,4 тонн продукции по 23 наименованиям.

Сельскохозяйственная ярмарка прошедшая на автовокзале «Алтын Булак» теперь и впредь будет проводится еженедельно по субботам и воскресеньям с соблюдением всех санитарных требований.

Главная цель ярмарки, организованной областным управлением предпринимательства и торговли и управлением сельского хозяйства — стабилизации цен на продукты питания.