В Отырарском районе Туркестанской области стартовал уникальный благотворительный челлендж.

Добровольцы района построили жилье для одинокой многодетной женщине, которая на протяжении многих лет проживала в ветхом доме. Ознакомившись с тяжелым положением жительницы села Коксарай Есенкуль Алибаевой, молодежь, а это выпускники школы 1995 года рождения решили на собственные средства заложить фундамент нового жилья.

На данное благое дело и инициативу сверстников молодые сельчане откликнулись сразу же. Сельская молодежь 1982 и 1998 годов рождения собрали деньги и построили новое жилье еще для одной нуждающейся семье.

Отметим, что в этом году по инициативе главы области в Туркестанской области реализуется программа «Қамқорлық». Благодаря помощи спонсоров только в Отырарском районе 10 малообеспеченных семей получили новое жилье. Еще два ветхих дома были отремонтированы и реконструированы.