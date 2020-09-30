Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже сотового телефона.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением о краже сотового телефона обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, примерно в 17:00 часов она вышла с работы и попросила своего знакомого довезти ее до дома. Однако, по приезду домой женщина не обнаружила в кармане сотового телефона, после чего обратилась за помощью в полицию. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 70 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража”.

На раскрытие преступления ориентировали опытных сотрудников полиции, которые сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Стражи порядка опросили потерпевшую и провели другие необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию воришки. В результате принятых оперативных мер полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемого по месту жительства.

Он признался в краже сотового телефона из кармана потерпевшей. Следствием установлено, что местный житель оказался одним из пассажиров, который в тот день вместе с потерпевшей сел в такси. У задержанного в качестве подозреваемого в краже, полицейские изъяли похищенный телефон марки “Редми” и вернули законной владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при посещении общественных мест и поездки в такси. Также не стоит оставлять открытыми двери и окна домов, а необходимо запирать их на ключ, даже ненадолго покидая жилище. Если же вы стали жертвой или очевидцем кражи чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.