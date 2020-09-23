Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Шымкенте.

Велосипедиста сбили насмерть на одном из пешеходных переходов по Темирлановскому шоссе. Скончавшемуся на месте происшествия мужчине на вид было 35-40 лет. Удар был настолько сильный, что велосипедист отлетел на несколько десятков метров от машины. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Смертельный наезд совершил водитель БМВ 525 модели. Происшествие произошло в полночь на 23 сентября. Виновник аварии бросил автомобиль и скрылся с места смертельного ДТП. На месте работали сотрудники полиции. Оказалось, что жители ближайших к пешеходному переходу домов давно жаловались на водителей, которые устраивали под их окнами гонки. И просили установить на пешеходном переходе «Сергек» или светофор.

-У нас на той стороне мечеть и торговый магазин, мы туда ходим каждый день. Дети переходят каждый день здесь дорогу, идут в школу. Мы боимся их отпускать одних, да и самим страшно ходить. Такое место…, что за одну неделю здесь на четырех человек наезд совершили и вот сегодня насмерть велосипедиста сбили, — жалуются местные жители.

В происшествии разбираются сотрудники полиции. Нашли ли виновника аварии, пока неизвестно.