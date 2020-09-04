4 крупных рынка оштрафовали за нарушение карантина, и это только в Абайском районе города.

Очередной рейд сегодня провели сотрудники местной администрации, департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг, а также сами представители рынков.

Надеть маску, перчатки и разойтись друг от друга подальше — при виде мониторинговой группы продавцы и покупатели вмиг начинают добросовестно соблюдать меры карантинного режима. По словам представителей «Самал» базара, они заставляют людей надевать маски, вот только покупатели активно противятся.

«У нас нет полномочий штрафовать человека, мы просим людей надевать маску на входе, даже выдаём, если нет их. Недавно мы женщину не пускали на базар, потому что она без маски хотела зайти, так она полицию вызвала, хотела пожаловаться, что мы превышаем полномочия. Но без маски же запрещено заходить!», — уверен Нурбек Мамедов, представитель рынка.

Не могут повлиять на нарушителей и санэпидемиологи. По словам специалистов, они даже не наделены полномочиями выходить на проверку, если у них нет на руках заявления о нарушении.



«Мы не можем выйти на проверку без заявления. Если к нам обратятся с заявлением, что где-то нарушают карантинный режим, то только тогда мы сможем прийти и проверить», — рассказал Абдугаппур Шажаев, руководитель управления департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района города Шымкента.

По словам главы Абайского района Бухарбая Парманова, в их районе уже оштрафовали 4 крупных рынка. Предприниматели не соблюдали карантинный режим, и они, как юрлица, выплатили в казну крупные штрафы.

«В нашем районе предпринимателям были выписаны 117 протоколов, взыскано 11 миллионов тенге, в их числе и 4 крупных базара — каждый оштрафовали на сумму свыше 600 тысяч тенге. Сейчас мобильные группы, которые проводят разъяснительную работу, работают на рынках, в ЦОНах, в супермаркетах. Нужно, чтобы все соблюдали карантинный режим, ответственность лежит на каждом», — рассказал Бухарбай Парманов аким, Абайского района.

Только вот по словам продавцов, которые стоят на рынке с утра до вечера, носить маску целый день — настоящее мучение — жарко, душно и нечем дышать.

«Я сейчас сняла маску, потому что нечем дышать. Мы с утра до вечера здесь работаем, целый день носим маски, устали. Тем более, что людей не так много, торговли почти нет», — сетует продавщица.

Вот только если маску снимет каждый горожанин, то второй пик эпидемии для Шымкента будет не за горами. Опасный вирус не щадит ни молодых, ни взрослых.

Сейчас в стране выявлены 106 тысяч заболевших коронавирусом. С 1 августа больше 26 тысяч человек заболели заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Анастасия Новикова