За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 2
город Алматы — 8
Акмолинская область — 3
Алматинская область — 1
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 17
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 7
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 2
Павлодарская область — 2
Северо-Казахстанская область — 5
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлен 106425 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 139 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 2 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 762, летальных случаев — 314, выздоровевших — 5 959.