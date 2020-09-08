За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 2

город Алматы — 8

Акмолинская область — 3

Алматинская область — 1

Атырауская область — 3

Восточно-Казахстанская область — 17

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 7

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 2

Павлодарская область — 2

Северо-Казахстанская область — 5

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлен 106425 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 139 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 2 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 762, летальных случаев — 314, выздоровевших — 5 959.