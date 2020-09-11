В Шымкенте идет подготовительная работа к предстоящему отопительному сезону.

Тепловики готовят магистральные и внутриквартальные системы, котельные и насосные станции, а жители проводят опрессовку в домах. В Аль Фарабийском районе готовность многоэтажных домов на сегодня составляет 70 процентов.

В доме №8 по улице Гагарина проводится опрессовка. В подвале поменяли устаревшее оборудование теплосистемы- отрезок сгнивших труб, а также задвижку. Жители этой многоэтажки заключили договор с коммунальным предприятием. Среди несогласных на проведение опрессовки Валентина Недорезова. Она давно отказалась от центрального отопления,Но квитанции за тепло приходят регулярно,- говорит пенсионерка.

Валентина Недорезова, жительница доме №8 по ул. Ю.Гагарина: «У меня в квартире давно сняты радиаторы. Обогреваюсь электронагревателем. Но, однако, квитанции приходят, сумма там внушительная свыше 60 000 тенге».

Житель дома №12 в мкр. Нижний Отырар Асылхан Байдалиев призывает горожан, кто проживает в многоэтажных домах не затягивать с опрессовкой. Ведь качество тепла в квартирах зависит от всей системы в целом уверен пенсионер:»У нас вот в подвале сейчас работает бригада. Не надо ждать, уже сейчас надо готовить дом к отопительному сезону. Холода не за горами. Да и с долгами за тепло за прошлые годы нужно рассчитаться».

Специалисты отдела по работе с населением Аль Фарабиского районного акимата на встречах объясняют важность подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону.

Баглан ОТЕУЛИ, главный специалист Аль Фарабийского районного акимата г. Шымкента:»Пользуясь случаем призываю жителей поменять старые стояки, изношенные радиаторы. Если не провести эту работу, не будет толка. Хоть вы поменяете задвижки и трубы в подвальных помещениях. Если хотите чтобы зимой в домах было тепло, необходимо чтобы владельцы квартир у кого старые батареи обновили или хотя бы почистили их .

В Аль Фарабиском районе на сегодня готовы к предстоящему отопительному сезону около 450 многоэтажек из 617 домов. Жители по желанию заключают договор с коммунальными предприятиями на проведение опрессовки. Пять компании готовы подготовить дом к отопительному сезону.В прошлом году жители 130 домов своими силами провели опрессовку.